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  4. Gaziantep'te oto yıkamacıya kaçak içki operasyonu

Gaziantep'te oto yıkamacıya kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 23:04 | Son Güncelleme

Gaziantep'te oto yıkamacıya kaçak içki operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te oto yıkamacıya düzenlenen operasyonda bandrolsüz 96 şişe ve 20 litre sahte içki ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düztepe Mahallesi'nde kaçak içki satılan oto yıkamacıya operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada bandrolsüz 96 şişe ve 5 litrelik paketlerde satışa hazır 20 litre sahte içki ile 64 paket kaçak sigara ele geçirildi, oto yıkamacıda çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.

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kaçak içki operasyonu Gaziantep

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