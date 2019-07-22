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Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP(AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Mustafa Doğu idaresindeki 31 AVJ 79 plakalı otomobil İslahiye-Hassa kara yolu Akbez mevkisinde refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazada otomobilde bulunan anne Fatma Doğu olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü oğlu ise ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi.

Fatma Doğu'nun cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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1 Ölü 1 Yaralı Gaziantep Otomobil devrildi trafik kazası

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