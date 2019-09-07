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Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Işıktaş'ın (54) kullandığı 21 BK 541 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 15'inci kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Eşref (60) ve Yunus Özcan (34) yaralandı.

Sürücü ile Eşref Özcan 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne, Yunus Özcan ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Yunus Özcan kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Gaziantep Otoyol ölü yaralı

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