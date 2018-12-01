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Gaziantep'te otomobil hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 13:35 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te polisin otomobil hırsızlarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te otomobil hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polisin otomobil hırsızlarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kentte 2 otomobil ve oto teybi çalanların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından 3 şüpheliyi tespit etti, adreslerini belirledi. Polisler, şüphelileri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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