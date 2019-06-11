HABER

Gaziantep’te otomobil hırsızlığı şüphelisi 6 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 15:47 | Son Güncelleme

Gaziantep’te çaldıkları iddia edilen otomobil ile yakalanan 6 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, plakası açıklanmayan çalıntı otomobilin Beykent Mahallesi’nde olduğu ihbarını aldı.

Gaziantep’te çaldıkları iddia edilen otomobil ile yakalanan 6 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, plakası açıklanmayan çalıntı otomobilin Beykent Mahallesi’nde olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgede yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı otomobili buldu ve şüpheli şahıslar ile birlikte bahse konu otoyu durdurmak istedi, ancak şüpheliler polisin dur ihtarına uymadı. Ekipler, kovalamaca sonucunda otomobilden inerek farklı istikametlere kaçmaya başlayan şüphelilerin peşine düştü. Şüpheli şahıslardan M.C.Ç., kaçarken atladığı duvardan düşerek, iki ayağı kırık şekilde yakalanırken, diğer şüpheli şahıslar C.T., M.A.T., Y.M.Ç., S.Ö. ve M.A.D. yapılan çalışmalar sonucunda farklı yerlerde yakalanarak gözaltına alındı. Otomobile çalıntı plakanın takıldığını tespit eden ekipler, otomobilde yaptıkları aramada da uyuşturucu madde aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘oto hırsızlığı, otodan plaka hırsızlığı ve uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.C.Ç., M.A.T ile S.Ö. tutuklanırken, C.T., Y.M.Ç ve M.A.D. ise mahkemece serbest bırakıldı.

İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...
Evlilik vaadiyle kadınları dolandıran şahsı, sosyal medya hesabı ele verdiEvlilik vaadiyle kadınları dolandıran şahsı, sosyal medya hesabı ele verdi
Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişmeBaltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.