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Gaziantep’te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 20:37 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Gaziantep’te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, Nizip-Birecik karayolu üzerinde Günaltı mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, Nizip istikametine ilerleyen Celal İ. idaresindeki 27 J 7730 plakalı hafif ticari araç, yolun karşı tarafındaki petrole girmek istedi. Bu sırada karşı istikametten gelen Reşat M. yönetimindeki 14 KL 9486 plakalı otomobil, karşı şeride geçmeye çalışan hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Reşat M. ile Celal İ. ve yolcular Z.İ., I.H.İ., M.E.B, M.Ç., F.F.Ş. ve B.U. yaralandı.
Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla Birecik ve Nizip’teki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Birecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 47 yaşındaki Bekir Uçar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Uçar’ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
Savaş yerine dönen kaza yerinde trafik kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.
Öte yandan kaza anı yol üzerindeki petrol istasyonundaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Gaziantep’te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

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