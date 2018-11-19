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GAZİANTEP'TE OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 16 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 12:52 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aralarında gençlerin de olduğu 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aralarında gençlerin de olduğu 1'i ağır 16 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, İslahiye- Nurdağı yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Engin Aslan (35) yönetimindeki 14 GC 206 plakalı otomobil, hastane kavşağında Mustafa Yılmaz'ın (53) kullandığı 27 K 5105 plakalı minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerin kontrolünden çıkan minibüsler, devrildi. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Meryem Aslan (90), Güllü Aslan (35), Nurgül Aslan (41), Gülay Aslan (43), Mehmet Yiğit (75), Yunus Emre Uyar (19), Buse Elbaş (18), Aydın Darıcı (47), Oğuzhan Ağlar (16), Osman Ayıcı (19), Fatma Nur Kara (18), Fatih Geyseoğlu (19), Abdil Avcı (18) ile Suriye uyruklu Muhammed Hayr el Şeyib (64) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 16 yaralıyı ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Mehmet Yiğit, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'e sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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- Kaza yeri
- Kazaya karışan araçlar
- Görgü tanığı ile röp
- Devlet Hastanesi acil servisi
- Yaralıların sedye ile taşınması
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP- (DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 125 M

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