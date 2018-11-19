HABER

Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 13:09 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aralarında gençlerin de olduğu 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aralarında gençlerin de olduğu 1'i ağır 16 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, İslahiye- Nurdağı yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Engin Aslan (35) yönetimindeki 14 GC 206 plakalı otomobil, hastane kavşağında Mustafa Yılmaz'ın (53) kullandığı 27 K 5105 plakalı minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerin kontrolünden çıkan minibüsler, devrildi. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Meryem Aslan (90), Güllü Aslan (35), Nurgül Aslan (41), Gülay Aslan (43), Mehmet Yiğit (75), Yunus Emre Uyar (19), Buse Elbaş (18), Aydın Darıcı (47), Oğuzhan Ağlar (16), Osman Ayıcı (19), Fatma Nur Kara (18), Fatih Geyseoğlu (19), Abdil Avcı (18) ile Suriye uyruklu Muhammed Hayr el Şeyib (64) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 16 yaralıyı ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Mehmet Yiğit, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'e sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERDünyada hızla artıyor! Cinsel isteksizlik neden oluyor?Dünyada hızla artıyor! Cinsel isteksizlik neden oluyor?
Van'da takibe alınan araçta 12 bin 990 paket kaçak sigara ele geçirildiVan'da takibe alınan araçta 12 bin 990 paket kaçak sigara ele geçirildi
Fidyecilerin "Parmağını kestik, başını da keseriz" oyunuFidyecilerin "Parmağını kestik, başını da keseriz" oyunu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Genç kızın korkunç ölümü! Yaptığı hata canından etti

Genç kızın korkunç ölümü! Yaptığı hata canından etti

Korkunç ölüm! Cesedi yanmış halde bulundu

Korkunç ölüm! Cesedi yanmış halde bulundu

Bursa'da sır ölüm! Yatakta ölü bulunan gencin arkadaşları aranıyor

Bursa'da sır ölüm! Yatakta ölü bulunan gencin arkadaşları aranıyor

Antalya'da kan donduran olay! Sevgilisiyle uyuşturucu satıcısını birlikte yakaladı...

Antalya'da kan donduran olay! Sevgilisiyle uyuşturucu satıcısını birlikte yakaladı...

Dağcı ailenin zirve hedefleyen kızı

Dağcı ailenin zirve hedefleyen kızı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.