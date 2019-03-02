Gaziantep'te otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

GAZİANTEP?te, yakıtı bittiği için emniyet şeridinde park halinde olan kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ile kamyondaki yolcu yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde İbrahimli Çevre Yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Baz, kullandığı damacana su yüklü 27 AB 261 plakalı kamyonu yakıtı bittiği için emniyet şeridine park ederek akaryakıt istasyonuna gitti. Bu sırada Organize Sanayi Bölgesi yönüne giden Hakan Toydaş yönetimindeki 06 BGY 467 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki demir bariyerlere çarpan kamyonun yolcu koltuğunda oturan Necmettin Durmaz ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hakan Toydaş yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslara kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza sonrası olay yerine gelen kamyon sürücüsü Mehmet Baz?ı ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

