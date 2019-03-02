HABER

Gaziantep'te otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 23:20 | Son Güncelleme

GAZİANTEP?te, yakıtı bittiği için emniyet şeridinde park halinde olan kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ile kamyondaki yolcu yaralandı.

GAZİANTEP?te, yakıtı bittiği için emniyet şeridinde park halinde olan kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ile kamyondaki yolcu yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde İbrahimli Çevre Yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Baz, kullandığı damacana su yüklü 27 AB 261 plakalı kamyonu yakıtı bittiği için emniyet şeridine park ederek akaryakıt istasyonuna gitti. Bu sırada Organize Sanayi Bölgesi yönüne giden Hakan Toydaş yönetimindeki 06 BGY 467 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki demir bariyerlere çarpan kamyonun yolcu koltuğunda oturan Necmettin Durmaz ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hakan Toydaş yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslara kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis kaza sonrası olay yerine gelen kamyon sürücüsü Mehmet Baz?ı ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

PARTNEREvleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!Evleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!
Yıldırım, Özel Halk Otobüsü şirket temsilcileri ile bir araya geldiYıldırım, Özel Halk Otobüsü şirket temsilcileri ile bir araya geldi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hatay’da Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’ni ziyaret ettiKültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hatay’da Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’ni ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Binali Yıldırım'dan müjde: Ücretsiz olacak

Binali Yıldırım'dan müjde: Ücretsiz olacak

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ordu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Cansız bedeni araçtan zor çıkarıldı

02 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

02 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Aksaray'da 3 kişi polis memurunu kurşun yağmuruna tuttu

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.