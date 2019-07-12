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Gaziantep'te otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 18:45 | Son Güncelleme

Gaziantep'te otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Aslan (42) yönetimindeki 34 EE 8200 plakalı otomobil, Gaziantep-Nizip kara yolunun 27. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan kuzeni Hamdullah Aslan (44) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Aslan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Aslan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Araçtakilerin, İstanbul'dan Mardin'e gittikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep otomobil trafik kazası

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