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  4. Gaziantep’te otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü

Gaziantep’te otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü

07.02.2021 23:59 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.Kaza, Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda meydana geldi.

Gaziantep’te otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 35 AGA 480 plakalı Volkswagen Passat marka otomobil aynı istikamette seyir halindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada kimliği belirlenemeyen otomobil sürücü ve yanında bulunan arkadaşı hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçtan ölenlerin cansız bedenleri itfaiyenin uzun uğraşları sonucu çıkartılabildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken cenazeler adli tıp morguna kaldırıldı.

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