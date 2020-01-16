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  4. Gaziantep'te otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında

Gaziantep'te otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 09:12 | Son Güncelleme

Gaziantep'te otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te araçlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Şehitkamil ilçesinde çeşitli tarihlerdeki otodan hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.

Benzer suçlardan kaydı bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde zanlının camını kırarak girdiği otomobilden hırsızlık yapması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep güvenlik kamerası hırsızlık otomobil

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