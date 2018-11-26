Gaziantep'te otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Engin Çevik (24) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Engin Çevik yönetimindeki 27 US 962 plakalı motosiklete, ters şeritten gelen Zekeriya K. yönetimindeki 27 LC 970 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrularak yaralanan Çevik, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan Engin Çevik, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Çevik'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polisin kazaya ilişkin soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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