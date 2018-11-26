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Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 10:42 | Son Güncelleme

Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Zekeriya K. idaresindeki 27 LC 970 plakalı otomobil, Eyüp Sultan Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi'nde karşı yönden gelen Engin Çevik'in (24) kullandığı 27 US 962 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Çevik'e ilk müdahaleyi çevrede bulunan özel hastanenin sağlık ekipleri yaptı.

Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Çevik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Zekeriya K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Çevik'in cenazesinin, memleketi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Motosiklet sürücüsü trafik kazası

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