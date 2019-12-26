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  4. Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 23:09 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- Kahramanmaraş yolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. Mert Taş (19) yönetimindeki 03 FE 290 plakalı otomobil, A.Ç.'nin (25) kullandığı 06 K 3611 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri şarampole devrildi. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Z.G.K (31) ve A.Y.T (15) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından hayatı tehlikeleri bulunması nedeniyle Gaziantep'te çeşitli hastanelere sevk edildi. 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Mert Taş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

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