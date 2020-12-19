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Gaziantep'te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım servisinde patlama: 8 kişi hayatını kaybetti

19.12.2020 10:53 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım servisinde patlama: 8 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi'ne bağlı Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Covid-19 yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patlaması sonucu sabah saat 04.45'te patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. Olayda 8 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Patlama SANKO Üniversitesi'ne bağlı Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde sabah saat 04.45'te yaşandı.

Patlama sonrası yoğun bakım servisinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken hastane personeli alevlerin ortasında kalan hastaları tahliye etti.

Valilik, "Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8'i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir" dedi.

DHA'nın haberine göre kimsenin girişine izin verilmeyen hastaneden olay yeri inceleme ekipleri 3 saati aşkın çalışma yürüttü. Ekipler, teknik incelemenin de yapıldığı hastanede yangının neden çıktığına ilişkin bir rapor sunacak.

Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından "Erken müdahale tek tesellimizdir. Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir" açıklaması yaptı.

https://twitter.com/gul\_davut/status/1340177401611956224?s=20

Hastalardan 7'sinin hastanede yaşamını yitirdiği belirtilirken bir hastanın da başka hastaneye sevk edilirken hayatını kaybettiği belirtildi.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenenlere oksijen takviyesi yapıldı.

Sani Konukoğlu Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada görevlilerin ve itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangının kısa sürede kontrol altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada hayatlarını kaybedenlerin isimleri de paylaşıldı.

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