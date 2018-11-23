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Gaziantep'te, 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması uzatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 15:59 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Valiliği'nce Suriye sınır hattındaki özel güvenlik bölgesi uygulamasının 15 gün daha uzatıldığı duyuruldu.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP Valiliği'nce Suriye sınır hattındaki özel güvenlik bölgesi uygulamasının 15 gün daha uzatıldığı duyuruldu.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunun desteklenmesinin, can ve mal güvenliğinin olası tehdit ile tehlikelerden bertaraf edilmesinin amaçlandığı uygulamanın, hududun geri bölgesini kapsayacak şekilde 15 gün süreyle uzatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
"2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; hududun geri bölgesinde, 23 Kasım 2018 Cuma günü saat 17.00'de başlayıp, 07 Aralık 2018 Cuma günü saat 17.00'de bitecek şekilde (15) gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 23 Kasım 2018- 07 Aralık 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır."

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