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Gaziantep'te PENTEX fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 19:05 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te bu yıl 8'incisi düzenlenen Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı (PENTEX) törenle açıldı.

GAZİANTEP'te bu yıl 8'incisi düzenlenen Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı (PENTEX) törenle açıldı. Ortadoğu Fuar Merkezi?nde düzenlenen fuarın açılışına; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, bürokratlar, STK temsilcileri ile işadamları katıldı. Açılış öncesi konuşan Vali Gül, Gaziantep'in dışarıdaki imajının çok kaliteli olduğunu belirterek, şöyle dedi Gaziantep dışarıdan bakıldığında çok kaliteli bir imaja sahip, kardeşliğin, beraberliğin, iş yapma kültürünün olduğu bir şehir. Gaziantep bunun karşılığında nereden ne takip ettiyse alır. Yaklaşık 80 gündür buradayız. 80 günde 8 bakanımızı misafir ettik. Ve buraya gelen bakanlarımızın düşüncesi Gaziantep'in her şeyin en iyisini hak ettiği yönünde oldu. Son 3 ayda yaklaşık 2 milyar lira yatırım hamlesi başlattık. İnanıyorum ki bu daha fazla olacak. Denizi olmadan 7 milyar dolar ihracat yapan bir şehir her şeyin en iyisine layık. 12 milyar dolar dış ticaret hacmi olan komşusuyla, Suriyelilerle bile şu savaş ortamında 500 milyon dolar ihracat yapan bir şehir. Hiçbir savaş sonsuza kadar sürmüyor. Bir gün Suriye'de barış hâkim olacak. O zaman Gaziantep ihracatını 5'e katlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise fuar şehri olmanın ne kadar önemli olduğunu ifade ederek, Fuarlar şehri olmanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle bu coğrafyada güçlü olmaktan başka çaremiz yok. Çok üretmemiz, satmamız lazım. Üretip, satarken yüksek teknolojiye geçip, rekabet etme gücümüzü arttırmamız lazım. Artık kimse komşusuyla rekabet etmiyor. Amerika'yla, Çin'le rekabet ediyor. Küreselleşmenin en ağır boyutunu yaşıyoruz diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılışını yaptıkları ve 26 Ocak'a kadar açık kalacak olan fuardaki stantları gezdi.

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