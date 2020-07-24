HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep’te Pınar Gültekin Protestosu

Gaziantep’te Pınar Gültekin Protestosu

24.07.2020 20:53 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesine tepkiler sürüyor. Gaziantep’te kadınlar, cinayeti protesto etti

Gaziantep’te Pınar Gültekin Protestosu

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesine tepkiler sürüyor. Gaziantep’te kadınlar, cinayeti protesto etmek için toplanarak, sloganlar ve basın açıklamasıyla tepkilerini dile getirdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Gaziantep Kadın Meclisi ve Gaziantep Demokratik Kadın Platformunun yanı sıra siyasi partilerin kadın temsilcileri, İnsan Hakları Derneği Gaziantep Şubesi ve çok sayıda kadın, Şehitkamil ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.

VOA Türkçe’ye konuşan eylemciler, Pınar Gültekin için tek yürek olduklarını belirterek, İstanbul Sözleşmesi’nin önemine değindi.

Eyleme katılan Kadın Meclisleri Üyesi Elif Yağmur Gül, “Bugün burada Pınar Gültekin için toplandık ve tek yürek olduk. Onunki gibi vahşice, canice ölümlerle bir daha içimiz kan ağlamasın diye buradayız. Yanı sıra Türkiye’de cinsel, fiziksel, psikolojik olarak şiddet gören bütün kadınlar için toplandık. Bu kadınlar için bizim mücadelemiz hep devam edecek’’ dedi.

“İstanbul Sözleşmesi kadının kalkanıdır’’

Pınar Gültekin’in çok vahşice öldüğüne dikkat çeken Gaziantep Kadın Meclisi Üyesi Bermal Baran, “Pınar’ın ölümü hepimizi derinden etkiledi. Ayrıca Pınar’ın ölümü bana Münevver Karabulut’u da hatırlattı. Pınar erkek tarafından öldürülmeyi hak etmiyor. İstanbul Sözleşmesi kadınlar için önemli bir belge, önemli bir metin. Savaşçı kalkanını takarak yaşamak için mücadele veriyor. Bizde en temel hakkımız olan yaşamak için İstanbul Sözleşmesi’ni kolumuza takıp yürümeliyiz. Gaziantep’te bu tarz etkinliklerimiz devam edecek, tüm kadınlarımızı bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

“İktidarlar kadınları yaşatmakla vardır’’

Asıl mücadelelerinin kadınların özgürlükleri ve yaşam hakları için olduğunu ifade eden CHP Kadın Kolları Üyesi Siret Doğan ise, “Bu ülkenin yüzde 50’si erkek, yüzde 50’si kadınsa insanca yaşamak, eşit şartlarda buluşmak ve bir arada olmak tek isteğimizdir. Bütün kadınların hayatları böyle bir başkası tarafından katledilerek yok edilmemeli. Biz artık kadınların öfkeleri, çığlıkları duyulsun istiyoruz. İktidarlar kadınları yaşatmakla vardır. Biz kadınları yaşatan bu ülkeyi yönetenlerdir. Asıl mesele ülkeyi yönetenlerin biz kadınlara bugüne kadar verdikleri değer ya da yaşam hakkını daraltmaları. Söylemleri kadınların erkekler tarafından katledilmesine neden olmuştur’’ diye konuştu.

Geniş güvenlik önlemleri alınan etkinlik sonrası katılımcılar, eylemlerinin süreceğini söyleyerek alandan ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpeği kurtarmak isterken canından oldu Köpeği kurtarmak isterken canından oldu
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardıMeteoroloji illeri sıraladı ve uyardı
Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylarJandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'daki o görüntülere isyan etti

Ayasofya'daki o görüntülere isyan etti

Yunanistan’da bayraklar yarıya indirildi

Yunanistan’da bayraklar yarıya indirildi

Muharrem İnce'den 'Ayasofya' açıklaması

Muharrem İnce'den 'Ayasofya' açıklaması

Ünlü isimden 'yok artık' dedirten cinsel ilişki itirafı!

Ünlü isimden 'yok artık' dedirten cinsel ilişki itirafı!

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Hutbedeki kılıç dikkat çekmişti! Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama

Hutbedeki kılıç dikkat çekmişti! Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama

İlginizi Çekebilir

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Pınar, aldatan evli erkekler için bakın ne demiş?

Pınar, aldatan evli erkekler için bakın ne demiş?

Askeralma yönetmeliği değişti!

Askeralma yönetmeliği değişti!

Diğer Haberler
Cep telefonu bomba gibi patladı! Korku dolu anlar kamerada

Cep telefonu bomba gibi patladı

Kütahya'da yüksek gerilim hattına çarparak yanan kuş, 12 hektar buğday ekili alanı kül etti

Elektrik akımına kapılarak yanan kuş 12 hektar alanı kül etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, 'Basın Bayramı' tebriği

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, 'Basın Bayramı' tebriği

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Ayasofya Camii 24 saat açık olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya talimatı!

Ege Denizi'nde skandal olay! Yunanistan ölüme terk etti Türkiye harekete geçti

Ege Denizi'nde skandal olay! Ölümle burun buruna geldiler

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.