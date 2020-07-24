Gaziantep’te Pınar Gültekin Protestosu

Eyleme katılan Kadın Meclisleri Üyesi Elif Yağmur Gül, “Bugün burada Pınar Gültekin için toplandık ve tek yürek olduk. Onunki gibi vahşice, canice ölümlerle bir daha içimiz kan ağlamasın diye buradayız. Yanı sıra Türkiye’de cinsel, fiziksel, psikolojik olarak şiddet gören bütün kadınlar için toplandık. Bu kadınlar için bizim mücadelemiz hep devam edecek’’ dedi.

“İstanbul Sözleşmesi kadının kalkanıdır’’

Pınar Gültekin’in çok vahşice öldüğüne dikkat çeken Gaziantep Kadın Meclisi Üyesi Bermal Baran, “Pınar’ın ölümü hepimizi derinden etkiledi. Ayrıca Pınar’ın ölümü bana Münevver Karabulut’u da hatırlattı. Pınar erkek tarafından öldürülmeyi hak etmiyor. İstanbul Sözleşmesi kadınlar için önemli bir belge, önemli bir metin. Savaşçı kalkanını takarak yaşamak için mücadele veriyor. Bizde en temel hakkımız olan yaşamak için İstanbul Sözleşmesi’ni kolumuza takıp yürümeliyiz. Gaziantep’te bu tarz etkinliklerimiz devam edecek, tüm kadınlarımızı bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

“İktidarlar kadınları yaşatmakla vardır’’

Asıl mücadelelerinin kadınların özgürlükleri ve yaşam hakları için olduğunu ifade eden CHP Kadın Kolları Üyesi Siret Doğan ise, “Bu ülkenin yüzde 50’si erkek, yüzde 50’si kadınsa insanca yaşamak, eşit şartlarda buluşmak ve bir arada olmak tek isteğimizdir. Bütün kadınların hayatları böyle bir başkası tarafından katledilerek yok edilmemeli. Biz artık kadınların öfkeleri, çığlıkları duyulsun istiyoruz. İktidarlar kadınları yaşatmakla vardır. Biz kadınları yaşatan bu ülkeyi yönetenlerdir. Asıl mesele ülkeyi yönetenlerin biz kadınlara bugüne kadar verdikleri değer ya da yaşam hakkını daraltmaları. Söylemleri kadınların erkekler tarafından katledilmesine neden olmuştur’’ diye konuştu.

Geniş güvenlik önlemleri alınan etkinlik sonrası katılımcılar, eylemlerinin süreceğini söyleyerek alandan ayrıldı.

