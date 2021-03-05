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Gaziantep’te pitbull kavgası: 1 yaralı

05.03.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te bir bekçi ile pitbull gezdiren bir şahıs arasında tartışma çıktı.

Gaziantep’te bir bekçi ile pitbull gezdiren bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise bekçi belindeki silahla tartıştığı şahıslardan birini ayaklarından vurarak yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Nizip ilçesi Hafızpaşa Mahallesi Taşhane Sokak’ta bulunan parkta pitbull cinsi köpeği gezdiren 20 yaşındaki M.Y. ile 28 yaşındaki bekçi M.G. arasında, saldırgan hareketler yapan köpek nedeniyle tartışma çıktı. M.Y.’nin ağabeyi Y.Y.’yi çağırması üzerine büyüyen tartışmada bekçi M.G. belindeki silaha sarıldı. M.G., kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü Y.Y.’ye tabancayla ateş ederek, şahsı ayaklarından vurdu.
Yaralanan Y.Y., Nizip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, bekçi M.G. hakkında ise soruşturma başlatıldı.

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