Gaziantep’te PKK propagandasına 2 tutuklama

Gaziantep’te terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan şüphelilerden M.D. ile Ş.Y. sevk edildikleri Gaziantep Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanırken, A.Ş., U.K., T.Ç. ve C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

