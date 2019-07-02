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Gaziantep'te plastik fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 18:35 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, plastik ve ambalaj fabrikasının yağ tankında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince, 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Gaziantep'te plastik fabrikasında yangın

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, plastik ve ambalaj fabrikasının yağ tankında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince, 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Yangında 20 işçi dumandan etkilendi.
Yangın, öğleden sonra 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik ve ambalaj fabrikasının dış kısmındaki yağ tankında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle alevler büyüyerek tüm iş yerini sardı. Bölgeye 20 itfaiye aracıyla gelen 40 kişilik personel, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında fabrikada olan 20 işçinin dumandan etkilendiği belirlendi. 16 işçiye hazır bekletilen ambulanslarda oksijen takviyesi yapılırken, 4 işçi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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