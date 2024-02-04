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Gaziantep'te polis helikopterinin düşmesi nedeniyle 2 pilot şehit oldu

Mynet Haber

Mynet Haber

52 dakika önce

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilotun şehit olduğunu bildirdi.

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