Gaziantep'te polis helikopterinin düşmesi nedeniyle 2 pilot şehit oldu
Mynet Haber
52 dakika önce
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilotun şehit olduğunu bildirdi.
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