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Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı 1 şehit, 1 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 11:08 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polislerin göreve gittiği araç, yağışlı havada kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polislerin göreve gittiği araç, yağışlı havada kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

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