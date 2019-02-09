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Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 10:41 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te devriye görevi yapan polislerin içerisinde bulunduğu ekip otosu, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, ağaca çarptı.

Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı (2)- Yeniden

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te devriye görevi yapan polislerin içerisinde bulunduğu ekip otosu, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, ağaca çarptı. Kazada polis memuru Yusuf Çelik (27) şehit oldu, Komiser Yardımcısı Burak Ziyan (26) ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında 60'ıncı Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yürüten polislerin içerisinde bulunduğu Yusuf Çelik yönetimindeki ekip otosu, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Gürültüye uyanan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, polis memuru Yusuf Çelik'in şehit olduğu belirlendi. Yaralanan Komiser Yardımcısı Burak Ziyan ise ambulans ile Şahinbey Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtti.
Şehit Çelik'in Ankara'da yaşayan ailesinin, şehadet haberini alarak Gaziantep'e gelmek üzere yola çıktığı bildirildi. Şehit Yusuf Çelik için bugün öğleden sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenleneceği ifade edildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Kaza ile ilgili Gaziantep Valiliği de açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "Gaziantep ili 60. Yıl Mahallesinde 04.00 sularında devriye görevi yapan polis aracının tek taraflı trafik kazası geçirmesi sonucu ailesi Ankara’da ikamet eden Yozgat nüfusuna kayıtlı Polis Memuru Yusuf Çelik (27) olay yerinde şehit olmuş, ağır yaralanan Komiser Yardımcısı Burak Z. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Şehit Polis Memuru Yusuf Çelik için bugün 14.30’da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde tören düzenlenecek, ardından akşam saatlerinde Ankara iline havayolu ile yolcu edilecektir" denildi.

FOTOĞRAFLI

Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı (2)- YenidenGaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı (2)- YenidenGaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı (2)- Yeniden

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