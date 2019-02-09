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Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 17:09 | Son Güncelleme

ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ Gaziantep'te devriye görevi sırasında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarpan ekip otosunda şehit olan polis memuru Yusuf Çelik (27) için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Bekar ve 3 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehidin cenaze törenine ailesi ile  Vali Davut Gül, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve protokol üyeleri, katıldı.

ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Gaziantep'te devriye görevi sırasında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarpan ekip otosunda şehit olan polis memuru Yusuf Çelik (27) için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Bekar ve 3 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehidin cenaze törenine ailesi ile Vali Davut Gül, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve protokol üyeleri, katıldı. Törende, şehidin özgeçmişi okunarak dua edildi. Yusuf Çelik'in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

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