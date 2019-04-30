HABER

Gaziantep'te polis silahla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 12:44 | Son Güncelleme

Şahinbey ilçesinde bir olaya müdahale eden polis memuru, silahla vurularak yaralandı - Gaziantep Valisi Davut Gül: - "Hayati tehlikesi yok, doktorlarımız gerekli müdahalelerde bulundu. Şu an konuşabiliyor zaten"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te adli bir olaya müdahale etmek isteyen polis memuru, silahla yaralandı.

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nden silah sesleri geldiği ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine giderek yer tespiti yaptı.

Zanlılar, kendilerine silahlarını bırakarak teslim olmaları çağrısında bulunan polis ekiplerine doğru ateş etmeye başladı.

Yaşanan çatışmada polis memuru Mehmet Yılmaz (35), omzundan yaralandı.

Sağlık ekiplerince Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Yılmaz, ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yılmaz, buradaki tedavisinin daha sonra aynı hastanenin Mücahitler Ek Binasına sevk edildi.

Polis memurunun yaralandığı olayla ilgili zanlılardan biri gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'la birlikte Yılmaz'ı hastanede ziyaret etti.

Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini ileten Gül, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinde polis ekiplerinin adli bir olaya müdahale ederken, silah kullanılması sonucu bir polis memurunun yaralandığını belirtti.

Gül, "Hayati tehlikesi yok, doktorlarımız gerekli müdahalelerde bulundu. Şu an konuşabiliyor zaten. Saldırıyı yapan kişi yakalandı. Onunla ilgili adli süreç devam ediyor. Ailesine ve emniyet teşkilatımıza çok geçmiş olsun. İnşallah bu tür hadiselerle bir daha karşıIaşmayız." dedi.

Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor
1’inci Samsun Kültür ve Sanat Festivali açıldı1’inci Samsun Kültür ve Sanat Festivali açıldı
Sanatçı Dilber Ay’ın Mahallesi hüzne boğulduSanatçı Dilber Ay’ın Mahallesi hüzne boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep polis polis yaralandı Vali Davut Gül Vatan Mahallesi

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Çanakkale'de korkutan deprem!

Çanakkale'de korkutan deprem!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs’ta eczaneler, okullar, bankalar, noterler açık mı?

1 Mayıs'ta eczaneler açık olacak mı?

Konya'da obruk sayısı 332'ye çıktı! Uzmanlar uyardı: Evleri yutabilir

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

İznik Gölü'nde gümüş balığı bereketi

İznik Gölü'nde gümüş balığı bereketi

İstanbul'da 1 Mayıs hangi yollar kapalı? Alternatif güzergahlar nereler? İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması!

Son dakika Şırnak ve Siirt'te operasyon: 8 terörist öldürüldü

Sıcak temas sağlandı! 8 terörist öldürüldü

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.