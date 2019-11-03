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Gaziantep'te polise mukavemete 30 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 20:02 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü, "dini istismar eden bir oluşumun sözde liderini desteklemek" amacıyla toplanan ve ikazlara uymayıp polise mukavemet gösteren 30 kişinin gözaltına alındığını bildirdi - Müdahale sırasında 4 polis memuru hafif yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, "dini istismar eden bir oluşumun sözde liderini desteklemek" amacıyla toplanan ve ikazlara uymayıp polise mukavemet gösteren 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 200 kişilik grubun Kırkayak Parkı'nda toplanarak eylem yapmak istediği belirtildi.

Grupla müzakerede dağılmaları yönünde ikazlar yapıldığı aktarılan açıklamada, gruptakilerin ikazlara uymayarak toplu şekilde Ulu Cami önüne geldiği ve burada sözde oluşumun lideri lehine dövizler ve pankartlar açarak, slogan atmaya devam ettiği ifade edildi.

Gruba burada da dağılmaları yönünde çok sayıda uyarıda bulunulduğu anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gruptakilerin, yine yapmış oldukları eylemin kanuna aykırı olduğu ve dağılmaları gerektiği yönünde defaaten yapılan çağrılara uymayarak, grup içerisinde bulunan çocuklu kadınları ve çocukları kendilerine kalkan olarak kullanmaları, polise mukavemet etmeleri üzerine, gerekli tedbirler alınarak kademeli olarak zor kullanılmıştır. Polise mukavemet eden, grubun direniş göstermesi için topluluğu yönlendiren 14 erkek ve 3 kadın, toplam 17 kişi gözaltına alınmıştır. Arbede esnasında 4 polis memuru, hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış, tedavileri yapılmıştır."

- İki eylemde toplam 30 gözaltı

Açıklamada, gözaltı işleminin ardından bazı grup üyelerinin İl Emniyet Müdürlüğü binası karşısında toplanarak beklemeye başladığı belirtilerek, "Akabinde yolu ve kaldırımı işgal etmeleri, slogan atmaları üzerine şahıslara dağılmaları yönünde tekrar anonslar yapılmış, dağılmamakta direnmeleri üzerine 12’si erkek, 1’i kadın olmak üzere 13 kişi daha gözaltına alınmıştır." denildi.

Gözaltına alınanlarla ilgili adli tahkikata başlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca sosyal medya üzerinden, olayla ilgili yapılan müdahale esnasında zor kullanma sınırının aşıldığı intibası oluşturan görüntülerle ilgili gerekli inceleme ve araştırma başlatılmış olup, zor kullanma sınırını aşan personelin olması halinde gerekli soruşturma işlemi yapılacaktır."

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"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu" Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü gösteri yasağı

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