Gaziantep'te polise mukavemete 30 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, "dini istismar eden bir oluşumun sözde liderini desteklemek" amacıyla toplanan ve ikazlara uymayıp polise mukavemet gösteren 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 200 kişilik grubun Kırkayak Parkı'nda toplanarak eylem yapmak istediği belirtildi.

Grupla müzakerede dağılmaları yönünde ikazlar yapıldığı aktarılan açıklamada, gruptakilerin ikazlara uymayarak toplu şekilde Ulu Cami önüne geldiği ve burada sözde oluşumun lideri lehine dövizler ve pankartlar açarak, slogan atmaya devam ettiği ifade edildi.

Gruba burada da dağılmaları yönünde çok sayıda uyarıda bulunulduğu anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gruptakilerin, yine yapmış oldukları eylemin kanuna aykırı olduğu ve dağılmaları gerektiği yönünde defaaten yapılan çağrılara uymayarak, grup içerisinde bulunan çocuklu kadınları ve çocukları kendilerine kalkan olarak kullanmaları, polise mukavemet etmeleri üzerine, gerekli tedbirler alınarak kademeli olarak zor kullanılmıştır. Polise mukavemet eden, grubun direniş göstermesi için topluluğu yönlendiren 14 erkek ve 3 kadın, toplam 17 kişi gözaltına alınmıştır. Arbede esnasında 4 polis memuru, hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış, tedavileri yapılmıştır."