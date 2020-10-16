HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep’te pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Gaziantep’te pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 01:29 | Son Güncelleme

Gaziantep’te pusu kurdukları şahsı vurarak öldüren şüpheliler her yerde aranıyor.Olay, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde meydana geldi.

Gaziantep’te pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Gaziantep’te pusu kurdukları şahsı vurarak öldüren şüpheliler her yerde aranıyor.
Olay, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde sanayi sitesine gelen Metin Köseoğlu (46) aracını park ettiği esnada kendisine pusu kuran kişilerin saldırısına uğradı. Kimlikleri belirlenemeyen şüphelilerden biri Köseoğlu’nun başına pompalı tüfekle tek el ateş etti. Köseoğlu kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 ekipleri Köseoğlu’na ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Başından vurulan Metin Köseoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından Cinayet Büro ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken hayatını kaybeden Köseoğlu’nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep’te pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
Beyazıt'ta tramvay seferleri durdurulduBeyazıt'ta tramvay seferleri durduruldu
DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Salça kazanı yüzünden tartıştığı oğlunu öldürmüştü! 'Panikle hareket ettim'
Salça kazanı yüzünden tartıştığı oğlunu öldürmüştü! 'Panikle hareket ettim'
Marmara'da deprem sonrası korkutan uyarı! 'Bu saatten sonra...'
Marmara'da deprem sonrası korkutan uyarı! 'Bu saatten sonra...'
İstanbul’u terk etti! Mutluluğu orada buldu
İstanbul’u terk etti! Mutluluğu orada buldu
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
İşte 15 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
İşte 15 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Diğer Haberler
İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Beyazıt'ta tramvay seferleri durduruldu
Beyazıt'ta tramvay seferleri durduruldu
Bakan Soylu, Kuzey Ege Denizi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Soylu, Sahil Güvenlik ile Kuzey Ege’ye açıldı
Bolu Dağı’nda yoğun araç trafiği! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Bolu Dağı’nda yoğun araç trafiği! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Polis, vatandaşlara böyle isyan etti: Burası survivor parkuru değil
Polis böyle isyan etti: Burası survivor parkuru değil
Konya'da genç avukata saldırı: Gözünden ve boynundan bıçaklandı
Avukata saldırı: Gözünden ve boynundan bıçaklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.