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Gaziantep’te "Ramazan Kahkesi" tezgahtaki yerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 11:51 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk gastronomi kenti olan Gaziantep’te Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan, hem tadı hem yapım aşamaları hem de gördüğü ilgiyle dikkat çeken "Ramazan Kahkesi" tezgahtaki yerini aldı.Gaziantep’te genellikle Ramazan ayında yapılan, bu ayda iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan Kahkesi, 11 ayın sultanın gelmesiyle birlikte tezgahtaki yerini aldı.

Gaziantep’te "Ramazan Kahkesi" tezgahtaki yerini aldı

Türkiye’nin ilk gastronomi kenti olan Gaziantep’te Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan, hem tadı hem yapım aşamaları hem de gördüğü ilgiyle dikkat çeken "Ramazan Kahkesi" tezgahtaki yerini aldı.
Gaziantep’te genellikle Ramazan ayında yapılan, bu ayda iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan Kahkesi, 11 ayın sultanın gelmesiyle birlikte tezgahtaki yerini aldı. Lezzetiyle damaklarda farklı bir tat bırakan Ramazan Kahkesi’ni gören vatandaşlar ise pastahanelere akın etti. Kentte aynı zamanda "Halep Kahkesi" olarak da bilinen ve Ramazan ayında çok satılan bir tür simit çeşidi olan "Ramazan Kahkesi" Gaziantep’te yüzyıllardır süregelen bir lezzet olarak biliniyor.
Uzun yıllar önce Halepli ustalardan öğrenildiği belirtilen ve aradan geçen zamanda yöresel lezzetlerle harmanlanan kahke, un, şeker, sıvı yağ ve özel mahlep baharatı karışımından yapılıyor. Meşakkatli yapım aşaması ile dikkat çeken kahke hem damakta bıraktığı tat hem de özel aroması nedeniyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Gaziantep’te yıllardır Ramazan Kahkesi yapan simitçi Mehmet Baki kahkenin Ramazan’a özgü olduğunu ve çok ilgi gördüğünü belirterek, “Ramazan ayının gelmesiyle beraber Ramazan Kahkesi’ne büyük bir ilgi var. İçinde özel mahlep adını verdiğimiz bir baharat var. Ramazan ayına özel olarak yapılan bu kahkelerimizin kilosu 20 liradan satılıyor. Vatandaşlar bu kahkeyi hem iftarda hem de sahurda tüketmeyi seviyor. O yüzden de yoğun ilgi gösteriyorlar. Gaziantep’te kahke Ramazan aynın simgelerinden biridir. O nedenle günlük ortalama 400-450 kilogram civarında satış yapıyoruz" dedi.

"Siparişe yetişemiyoruz"
Vatandaşların kahke için iftar saatlerine yakın pastahanelere akın ettiğini vurgulayan Baki, "Vatandaşlar kahkeyi hem iftarda hem de sahurda yemeyi seviyor. Gündüz vatandaşların ilgisi saat 16.00’dan itibaren başlıyor. İftar saatine kadar yoğunluğumuz devam ediyor. Yani yaklaşık 3-4 saatlik çok yoğun bir zaman yaşıyoruz. Hatta bazen siparişe yetişmekte zorlanıyoruz" diye konuştu.
Kahke almaya gelen vatandaşların özellikle iftarda ve sahurda kahkeyi yediklerini ve tadını çok beğendiklerini belirten kahkeciler, bu lezzeti diğer aylarda da nadiren yaptıkların ama Ramazan ayındaki kadar ilgi görmediğini vurguladılar.

Gaziantep’te

Gaziantep’te

Gaziantep’te

Gaziantep’te

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