Gaziantep'te restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te bir restoranda çıkan silahlı kavgada, iş yeri sahiplerinden Hakan Yıldırım (26) yaşamını yitirdi, ortağı Coşkun Aslankurt (35) ise ağır yaralandı. Olay, dün gece Öğümsögüt Mahallesi'ndeki restoranda meydana geldi. Restoran sahipleri Hakan Yıldırım ve Coşkun Aslankurt ile iş yerine gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yıldırım ve Aslankurt tabancayla vuruldu. İki ortak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Restorandaki müşterilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Hakan Yıldırım doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürülen Coşkun Aslankurt ise hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yıldırım'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Restorandaki kamera görüntülerini inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

