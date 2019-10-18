HABER

Gaziantep’te Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 20:46 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde jandarma ekiplerinin kaçak kazı yapan şahıslara yönelik operasyonda Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Nizip ilçesi Samandöken Mahallesi Zeugma mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde jandarma ekiplerinin kaçak kazı yapan şahıslara yönelik operasyonda Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Nizip ilçesi Samandöken Mahallesi Zeugma mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı. Bölgeye operasyon yapan jandarma ekipleri, Roma dönemine ait 1 adet baş kısmı eksik ayakta duran giyimli bir kadın heykeli, 1 adet mezar steli ve 1 adet heykel başı ele geçirdi. Şahısların buldukları tarihi eserleri yurt dışına kaçırmayı planladıkları öğrenildi.
Operasyonun tamamlanmasının ardından bir vatandaşın itirafı ile tekrar olay yerine giden jandarma ekipleri, şahsın kendi arazisi içerisinde gösterdiği alanlarda yapılan incelemelerde ise pek çok tarihi eser daha buldu. Arazide yapılan aramalarda bir mezar yapısı içerisinden alındığı anlaşılan 1 adet gövde alt kısmı korunmuş giyimli bir kadın heykeli, 1 adet kadın heykeli başı, 1 adet erkek kabartmalı stel, 3 adet kadın kabartmalı stel ile 1 adet kartal kabartmalı stel olmak üzere toplam 7 adet tarihi eser daha bulundu. Bulunan eserlerin Roma dönemi 2. ile 3. yüzyıllara ait olduğu belirtildi. Öte yandan ele geçirilen eserlerin Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında ve taşınmaz kültür varlıkları statüsünde bulunduğu da belirlendi.
Jandarma ekiplerinin eserlerin bulunduğu alandaki inceleme ve kurtarma kazısı çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Uyuşturucu ile yakalandılar serbest kaldılarUyuşturucu ile yakalandılar serbest kaldılar
Samsun’da 170 adet tarihi sikke ele geçirildiSamsun’da 170 adet tarihi sikke ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme

40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme!

Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına atıp öldürdü

Antalya'da korkunç olay! Hastane personeli çöp kovasında buldu

Tekirdağ'daki kazada baba öldü, oğlu yaralandı

Tekirdağ'da korkunç kaza! Baba öldü, oğlu yaralandı

Ankara’da FETÖ operasyonu! 20 gözaltı kararı

Flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Diyarbakır'da korkunç olay! Kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.