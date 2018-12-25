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Gaziantep'te sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 21:58 | Son Güncelleme

Kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan yağış sonrası çok sayıda cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale edilmesi için kentin önemli kavşaklarında sürücüleri uyardı.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptı.

Yağışların kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep sağanak su birikintisi

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