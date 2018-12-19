Gaziantep'te sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle bazı evleri su bastı. Belediye ve itfaiye ekipleri vidanjörlerle suyu tahliye ediyor.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı evleri su bastı. Metrekareye ortalama 87 kilogram yağışın düştüğü ilçede belediye ve itfaiye ekipleri vidanjörler ile evlere dolan suyu boşaltmaya çalışıyor. Vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu dışarıya atmaya çalışıyor.

Belediye Başkanı Kemal Vural ilçeye son yılların en şiddetli yağışının düştüğünü belirterek, "İlçemiz son yılların en yoğun yağışına maruz kaldı. Belediyemiz ve itfaiye ekipleri görev başında ve her ihbara anında müdahale ediyor. Özelikle bugünkü yaşanan problem ise ilçemizdeki 106’ncı Topçu Alayı içerisinden geçen yağmur suyu hatlarının tıkanmasından kaynaklanmıştır. Sorunun giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. İlçe merkezi ve bağlı mahallelerimizde korkulacak bir durumun söz konusu değil. Belediyemize ait tüm iş makineleri ve operatörlerimiz sabaha kadar teyakkuzda kalacaktır" dedi.

