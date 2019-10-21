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Gaziantep'te sağanak sele dönüştü, araçlar suda kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 09:19 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, sağanak nedeniyle meydana gelen selde çok sayıda araç sulara kapılıp, sürüklenirken, çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, sağanak nedeniyle meydana gelen selde çok sayıda araç sulara kapılıp, sürüklenirken, çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kentte, akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, sele neden oldu. Göle dönen cadde ve sokaklardaki araçlar sel sularının etkisiyle sürükledi. Birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Sel sularının sürüklediği araçlar zarar görürken, yüksek kesimlerden inen yağmur sularının önüne katıp getirdiği çöp ve taş parçaları rögarları tıkadı.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Çimento Kavşağından geçmeye çalışan taksi ve otobüste bulunan yolcular su birikintisinde mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araçlarının üzerine çıkan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

BAŞKAN ŞAHİN İNCELEMELERDE BULUNDU

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgeye gelip incelemelerde bulundu. Can kaybının olmadığını ifade eden Şahin, "Bütün teknik kadromuzla buradayız. Yaklaşık 15 dakika metrekareye düşen 20 ile 50 kilogramlık yağışla ve yaşanan tıkanmalar nedeniyle en çukur olan bölgede sorun yaşadık. Diğer bölgelerde yarım saat içinde kontrolü sağladık. Burada da tüm ekiplerimizle çalışmalarımızı yaptık. Yaklaşık yarım saat içinde burada kontrolü sağlayacağız. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Çok şükür kimseye zarar gelmeden 300 arkadaşımızla birlikte hızlı bir şekilde kontrol altına aldık" dedi.

'SU ARABANIN BOYUNU AŞTI'

Sel sularına kapılan araçtan çıkan İzzet Dural ise, "Müşterimi aldıktan sonra bu yöne ilerlerken köprü altında bir anda su bastırmaya başladı. Geçmek isterken araba döndü stop etti. Su hemen arabanın boyunu aştı. Bende kendi imkanlarımla aracımın üzerine çıktım. O sırada itfaiye ekipleri gelip halatla beni çektiler ve kurtardılar. Ambulansla hastaneye götürdüler. Müşterimde suya atlayarak kendini kurtardı" diye konuştu.

Yağışın durmasının ardından, belediye ekipleri suyla dolan cadde ve sokaklarda tahliye ve temizlik çalışmalarına devam ederken, halk da ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalışıyor.

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