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Gaziantep'te sağanak ve dolu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 20:26 | Son Güncelleme

Yağış nedeniyle Oğuzeli ve Araban ilçesinde su baskınları yaşandı, tarım arazileri zarar gördü

Gaziantep'te sağanak ve dolu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli ve Araban ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Alınan bilgiye göre, Oğuzeli ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iş yerini su bastı. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi sonucu su tahliye edildi.

Sağanak nedeniyle 13 kırsal mahalle yolunda da hasar oluştu. Bir süre trafiğe kapatılan yollar ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Oğuzeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de muhtarlara vatandaşları sağanağa karşı uyarmaları konusunda bilgilendirme mesajı gönderdi.

Araban-Gaziantep kara yolu ise sağanak nedeniyle 2 saat trafiğe kapatıldı. Yağışın hafiflemesiyle yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Ayrıca Dağdancık Mahallesi yolu üzerinde bulunan köprünün su altında kalması nedeniyle söz konusu mahalleye ulaşım Güllüce mahallesi üzerinden sağlanıyor.

Dolunun da etkili olduğu Araban ilçesinde bazı tarım alanları da zarar gördü. Dağdancık Mahallesi'nde Hasan Azrak'a ait 15 dönüm buğday ile 10 dönüm de biber tarlası selden zarar gördü.

Araban Kaymakamı Emin Bağlı, bölgede incelemelerde bulundu.

Araban ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarım alanlarındaki zararın tespiti için çalışmalara başladı. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun da çalışmalara iştirak etti.

Gaziantep'te sağanak ve dolu<br />

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep sağanak Yol Çökmesi

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