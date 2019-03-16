Gaziantep'te sağanak ve dolu kazalara neden oldu: 1 ölü, 21 yaralı- Yeniden

Mustafa KANLI- Emrah KIZIL/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te sağanak ve dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrilen minibüsteki Suriye uyruklu 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Aynı bölgede 7 aracın karıştığı diğer kazalarda ise 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, Gaziantep- Kilis karayolunda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Sağanak yağış ve ardından başlayan dolu nedeni ile kayganlaşan yolda, Gaziantep'ten Kilis'e yolcu taşıyan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 79 M 0120 plakalı minibüs kontrolden çıktı. Araç, şarampole devrildi. Kazada, minibüsteki Suriye uyruklu 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

7 KAZA DAHA OLDU

Aynı bölgede birkaç kilometre ara ile 7 araç daha kaza yaptı. Yağışla kayganlaşan yolda çarpışan ya da şarampole devrilen araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından araçlardan çıkarılarak, ambulanslarla Gaziantep ve Kilis'teki hastanelere kaldırıldı. Suriye uyruklu kişinin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis ve jandarma ekipleri kazalar nedeniyle yoldaki güvenlik önlemlerini artırdı. Ekipler sürücüleri hızlarını azaltmaları konusunda uyardı. Kazalarla ilgili soruşturmaların sürdürüldüğü belirtildi.