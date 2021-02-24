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Gaziantep’te sağlık çalışanlarına çirkin saldırı: 3 yaralı

24.02.2021 17:03 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te sağlık çalışanlarına çirkin saldırı: 3 yaralı

Gaziantep’te evinde geçirdiği kaza sonucu başından yaralandıktan sonra özel hastaneye getirilen bir şahıs ile iki oğlu, kendileriyle ilgilenilmediğini iddia ederek sağlık çalışanlarına saldırdı.

Gaziantep’te evinde geçirdiği kaza sonucu başından yaralandıktan sonra özel hastaneye getirilen bir şahıs ile iki oğlu, kendileriyle ilgilenilmediğini iddia ederek sağlık çalışanlarına saldırdı. Olayın ardından sağlık çalışanları saldırganlardan şikayetçi olurken, şüpheliler tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Karataş Mahallesi’ndeki özel bir hastanenin acil servisinde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde evinde düşme sonucu başından yaralanan Muzaffer B., tedavi için oğulları Emrah B. ve Hanifi B. tarafından özel hastaneye getirildi. Hastaneye geldikten kısa süre sonra taşkınlık çıkarmaya başlayan ve kendilerine müdahale edilmediğini iddia eden yaralı baba ve iki oğlu, sağlık çalışanlarına hakaret etmeye başladı. Hakaret dozunu arttırarak sağlıkçılara saldırmaya başlayan 3 şüpheli şahıs, acil servisi savaş alanına çevirdi.

Acil serviste görevli hemşirelere saldırdılar
Yaşanan saldırı olayının ardından vücudunun çeşitli yerlerine yumruk darbeleri alan hemşireler Sinan Ş., Furkan A. ve Abdulkadir G. yaralandı. Yaşanan olayın ardından darp raporu alan sağlık çalışanları, kendilerine saldıran baba ve iki oğlu ile diğer yakınlarından şikayetçi oldu.

Tutuklamaları talep edildi
Şikayet üzerine özel hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, üç şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alındıktan sonra ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılığa sevk edildi. Olayla ilgili çalışmasını tamamlayan savcılık, şüpheli baba ile iki oğlunu tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Gaziantep’te sağlık çalışanlarına çirkin saldırı: 3 yaralı

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