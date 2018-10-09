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Gaziantep'te sağlık çalışanlarına şiddete tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 17:30 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te sağlık çalışanları,  meslektaşlarına yönelik şiddeti, basın açıklamasıyla protesto etti.

GAZİANTEP'te sağlık çalışanları, meslektaşlarına yönelik şiddeti, basın açıklamasıyla protesto etti.
Gaziantep-Kilis Tabipler Odası Başkanı Ramazan Sürücü ile beraberindeki bir grup doktor ve sağlık çalışanları, ellerinde öldürülen meslektaşlarının fotoğraflarının bulunduğu dövizlerle Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya geldi. Sağlık çalışanları, son olarak İstanbul'da psikiyatri uzmanı Fikret Hacıosman'ın hastası tarafından öldürülmesi başta olmak üzere meslektaşlarına yönelik şiddete tepki gösterdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Ramazan Sürücü, 'Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı'nın bir an kanunlaştırılıp, uygulanması gerektiğini belirterek, şunları söyledi
Sabah işe gitmek için evden çıkıp, iş yerinde şifa vermek için çabaladığımız insanlar tarafından öldürülmeyi kabul etmiyoruz. Sağlık kurumlarında şiddetin kanıksanmasını, normalleştirilmesini kabul etmiyoruz. Sağlığı korumak, hayat vermek üzere kurulmuş bir mesleğin mensuplarının görevi başında öldürülmesini kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Bu süreci hazırlayan nedenleri biliyoruz. 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı ilk uygulanmaya başlandığı zamandan bu yana söylediğimiz; bu program piyasa odaklı bir programdır. Bu program sağlık hizmetine meta, hastaya müşteri olarak yaklaşmaktadır. Bu programda nitelik değil, nicelik esastır. Bütün bunlar hekim ile hastasını karşı karşıya getirir. 2005 yılında İstanbul'da Prof. Dr. Göksel Kalaycı hocamızın bir hastası tarafından öldürülmesiyle başlayan süreçte, bugüne kadar 12 meslektaşımızı haksız yere uğradıkları saldırılar ve Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın yol açtığı çarpıklıkların yarattığı tükenmişlik nedeniyle yaşamlarına son verdikleri için kaybettik. İlk günden itibaren yetkilileri uyardık; 'Sağlıkta Dönüşüm Programı'ndan vazgeçin, sağlık çalışanlarına yönelik hürmetsiz, itibarsızlaştırıcı, hekim ve hastayı karşı karşıya getirici söylemlerinizden vazgeçin.' Bütün meslektaşlarımızın vebali boynunuzdadır. Borçlarınızın daha da artmaması için sizleri gerekenleri yapmaya davet ediyorum.
Kalabalık, basın açıklamasının ardından yeniden görevlerine döndü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Sağlık çalışanları
- Döviz ve afişler
- Ramazan Sürücü'nün açıklaması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-DHA)
374 MB

(Tür: Yurt)

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