HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep’te sağlık çalışanına saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te sağlık çalışanına saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 13:43 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir hastanede çalışan Adil T, evine dönerken yolda tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Adil T’yi öldürdüğü ileri sürülen ve Celal A. ise aynı kavgada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’te sağlık çalışanına saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Osmangazi Mahallesinde meydana geldi. Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi personeli, evli ve 3 çocuk babası Adli T. öğleden sonra saat 15.00 sıralarından işten çıkarak evine hareket etti.

BIÇAĞI GÖĞSÜNE SAPLADI

İddiaya göre, Adil T. (49) çalıştığı hastanenin arka tarafında bulunan boş araziden geçtiği esnada aralarından daha önceden alacak verecek nedeniyle husumet bulunan Celal A. (23) tarafından önü kesildi. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Celal A., yanındaki bıçakla Adil T.’nin göğsüne saplayarak ağır bir şekilde yaraladı. Göğsündeki bıçağı çıkartan Adil T., son bir hamle ile Celal A’yı yaraladı.

YARALI HALDE 112'Yİ ARADI: BIÇAKLANDIM

Aldığı darbe sonrası yaralanan Celal A. 112’yi arayarak ‘bıçaklandığını’ söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı Celal A’yı ambulansla hastaneye sevk ettiği sırada polise tartıştığı Adil T’nin de yaralı olduğunu ifade ederek, olay yerini tarif etti.

112 ekipleri tarif edilen yerde Adli T’yi ağır yaralı olarak buldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Adil T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı olarak Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan Celal A’nın tedavisinin yoğum bakım servisinde devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Konyaaltı Sahili onlara kaldıKonyaaltı Sahili onlara kaldı
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Diğer Haberler
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar! Dolandırıcılık çetesi çökertildi
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar!
Antalya'da Konyaaltı Sahili turistlere kaldı
Konyaaltı Sahili onlara kaldı
8 yaşındaki Kaan Fikret Akçay bademcik ameliyatı nedeniyle mi öldü?
8 yaşındaki Kaan bademcik ameliyatı nedeniyle mi öldü?
Kovid-19 Raporu yayımlandı! DSÖ'den Türkiye'ye övgü
Türkiye'nin çabaları övgüyle bahsedildi
Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada karar!
Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada karar!
İstanbul'da taksi duraklarına operasyon! Gözaltılar var
Taksi duraklarına operasyon! Gözaltılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.