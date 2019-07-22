Gaziantep'te sahte alkol operasyonu

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polis ekiplerince, sahte alkol yapmak için kaçak içki aroması ürettiği belirlenen iş yerlerine düzenlenen operasyonda 25 litre etil alkol ve 304 kilo içki aroması ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde sahte alkol yapmak için kaçak olarak içki aroması üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, üretimin yapıldığı 2 iş yerinin adresini belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 25 litre etil alkol, 5 bin 531 şişe içki aroması, 52 kilo meşe cipsi, 32 kilo anason tohumu, 142 kilo aktif karbon, 23 bin 30 şişe kapağı, 2,30 kilo içki mayası, 500 boş şişe, 75 turnusol kağıdı, 9 hassas terazi, şeker konsantrasyonu ölçen cihaz, 15 bin 938 etiket, 18 PH sıvıölçer, 304 kilo içki aroması, 2 bin cam tüp, sıvı dolum makinesi ve vakum makinesi ele geçirdi. Malzemelere el konurken, iş yerindeki 1 kişi ise gözaltına alındı.



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