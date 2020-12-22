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Gaziantep’te sahte alkol operasyonu

22.12.2020 18:02 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te sahte alkol operasyonu

Gaziantep’te, yaklaşan yılbaşı öncesi yapılan sahte ve kaçak alkol operasyonunda 464 adet doldurulmuş halde alkol şişesi ile 180 litre etil alkol ele geçirildi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi 3 ayrı adrese sahte ve kaçak alkol operasyonu yaptı.

Gaziantep’te, yaklaşan yılbaşı öncesi yapılan sahte ve kaçak alkol operasyonunda 464 adet doldurulmuş halde alkol şişesi ile 180 litre etil alkol ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi 3 ayrı adrese sahte ve kaçak alkol operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi’ndeki 3 adreste yapılan aramalarda 464 adet doldurulmuş halde içki şişesi, 180 litre etil alkol, bin 585 adet şişe kapağı, 513 adet doluma hazır halde şişe ve 5 rulo içki etiketi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelerle ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

Gaziantep’te sahte alkol operasyonu

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