Gaziantep'te sahte belge operasyonu: 2 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sahte belge düzenleyenlere yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine kent merkezinde iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, farklı şahıslara ait yabancı tanıtım kartları, tanıtım kartı fotokopileri, pasaport, Arapça ibarelerin bulunduğu çeşitli belgeler, 2 laminasyon cihazı, laminasyon kağıdı, 4 kaşe, 6 dizüstü bilgisayar ve 1 tabanca ele geçirildi.

