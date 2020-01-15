Gaziantep’te sahte evlilik operasyonu: 12 gözaltı

Gaziantep’te 22 kişiyi haberleri olmadan yabancı uyrukluların Türk vatandaşı olabilmeleri için evlendirdikleri belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, 22 Türk vatandaşının kendi bilgileri dışında yabancı uyruklu şahıslarla evlendirildiği tespit edildi. Eski tarihlerde yurt dışında evlilik yapmış gibi gösterildiği ve bu evliliklerinin nüfus müdürlüklerince onaylanması sağlanarak Türk vatandaşlığının alınmaya çalışıldığını belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep merkezli İstanbul, Hatay, Malatya, Ankara ve Mardin’de eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, ilçe eski nüfus müdürü ve 3’ü nüfus personeli olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, soruşturma kapsamında 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

