HABER
  4. Gaziantep'te sahte evlilik şebekesine operasyon: 12 gözaltı

Gaziantep'te sahte evlilik şebekesine operasyon: 12 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 12:06 | Son Güncelleme

GAZİANTEP merkezli 6 ilde, yabancı uyruklu kadınları, Türkler ile evlenmiş gibi gösterip, Türk vatandaşlığına almaya çalışan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP merkezli 6 ilde, yabancı uyruklu kadınları, Türkler ile evlenmiş gibi gösterip, Türk vatandaşlığına almaya çalışan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bir eski ilçe nüfus müdürü ile 3 nüfus müdürlüğü personelinin de olduğu belirtildi.
​Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Türk vatandaşının kendi bilgileri dışında yabancı uyruklu kadınlarla evlendirildiği bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada, şebekenin, yabancı uyruklu kadınların Türk vatandaşlığına alınması için, Türklerle evlendirmiş gibi gösterdiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, Gaziantep merkezli İstanbul, Hatay, Malatya, Ankara ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan baskınlarda, aralarında bir eski ilçe nüfus müdürü, 3 nüfus müdürlüğü personeli olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında 2 kişinin de arandığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak
Trabzon yaylalarında kar manzaralarıTrabzon yaylalarında kar manzaraları
Nilüfer Belediyesi’nden öğrencilere tatil armağanıNilüfer Belediyesi’nden öğrencilere tatil armağanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Tunceli'de kayıp Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Kar topu oynarken vücutlarında yanıklar oluşmuştu! Çocukların tedavisi sürüyor

Kar topu oynarken vücutlarında yanıklar oluşmuştu! Çocukların tedavisi sürüyor

Şırnak’ta yaşayan Süryani çiftten haber alınamıyor! Herkes seferber oldu

Süryani aile için seferber olundu

Beyaza bürünen yaylalar doğal güzelliğiyle cezbediyor

Doğayla iç içe olmak isteyenler, orayı bir de şimdi görün

Manisa'da korkutan anlar! 3 yaşındaki çocuk seyir halindeki otomobilden düştü

Korkutan olay! Küçük çocuk seyir halindeki araçtan düştü

Yağmur yağınca asırlık mezarlar ortaya çıktı

Yağmur yağınca ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.