HABER

Gaziantep'te sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 14:09 | Son Güncelleme

İki iş yerine düzenlenen operasyonda 25 litre etil alkol ile içki yapımında kullanılan çok sayıda madde ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 25 litre etil alkol ile içki yapımında kullanılan çok sayıda madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şehitkamil ilçesi Akyol Mahallesi'nde iki iş yerinde kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 25 litre etil alkol, 5 bin 531 şişe içki aroması, 52 kilogram "meşe cipsi", 32 kilogram anason tohumu, 142 kilogram aktif karbon, 23 bin şişe kapağı, 2,30 kilogram içki mayası, 500 boş şişe, 75 turnasol kağıdı, 9 hassas terazi, 1 şeker konsantrasyonunu ölçen cihaz, 15 bin 938 etiket, 18 sıvıölçer cihaz, 305 kilogram içki aroması, 2 bin cam tüp, 1 sıvı dolum makinesi ve 1 vakum makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kars’ta baraj gölü 5 metre çekildi, ortaya bu manzara çıktıKars’ta baraj gölü 5 metre çekildi, ortaya bu manzara çıktı
Esenyurt'ta 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları ele geçirildiEsenyurt'ta 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları ele geçirildi
Kurban Bayramı öncesi tedirginlik yaratmıştı! Açıklama geldiKurban Bayramı öncesi tedirginlik yaratmıştı! Açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep gözaltı operasyon sahte içki

En Çok Okunan Haberler

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli'den İspanya'dan Türkiye'ye getirilen hayvanlarla ilgili açıklama

Kurban Bayramı öncesi tedirginlik yaratmıştı! Açıklama geldi

Son dakika İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

Meteoroloji merkezinde 'civa' paniği! 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Meteoroloji'de 'civa' paniği! 13 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

Metil alkol için 'bandrollü şişeden çıktı' iddiası

Korkunç iddia! 4 ilde 23 kişi hayatını kaybetmişti

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşinin ifadesi ortaya çıktı!

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.