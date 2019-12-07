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Gaziantep'te sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 11:35 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda, piyasaya sahte içki sürmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te sahte içki operasyonu

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda, piyasaya sahte içki sürmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 89 şişe sahte alkol, 27,5 litre dökme alkol, 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkollü içki satışı ve imalatının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 kişinin piyasaya sahte içki sürmeye çalıştığını belirledi. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, Güneş Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 89 şişe sahte alkol, 27,5 litre dökme alkol, 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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