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Gaziantep'te sahte para operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 12:49 | Son Güncelleme

Araban ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 5 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları belirlenen şüphelileri yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takibe aldı.

Araban ilçesinde 6 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca bir zanlının da aynı suçtan cezaevinde hükümlü olduğu belirlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 2 dizüstü ve bir tablet bilgisayar, 7 cep telefonu, kamera, para basma işleminde kullanılan tarayıcı, 1 dolarlık 166, 20 liralık 13 ve 10 liralık 4 sahte banknot, kurusıkı tabanca, 12 gram sentetik uyuşturucu ile 3 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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Araban Gaziantep Jandarma operasyon sahte para

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