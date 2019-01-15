Gaziantep'te sahte para operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 5 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları belirlenen şüphelileri yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takibe aldı.

Araban ilçesinde 6 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca bir zanlının da aynı suçtan cezaevinde hükümlü olduğu belirlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 2 dizüstü ve bir tablet bilgisayar, 7 cep telefonu, kamera, para basma işleminde kullanılan tarayıcı, 1 dolarlık 166, 20 liralık 13 ve 10 liralık 4 sahte banknot, kurusıkı tabanca, 12 gram sentetik uyuşturucu ile 3 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

