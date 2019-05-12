Gaziantep'te sahte para operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki banka şubesine sahte avro verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İlçede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ev ile iş yerlerinde yapılan aramada 11 sahte 500 avroluk banknot, 2 av tüfeği, 34 fişek, 10 tabanca, 90 mermi ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden K.Ü. ve İ.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

