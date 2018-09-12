Gaziantep'te sahte para üretilen 4 adrese baskın: 5 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te jandarma tarafından sahte para imalathanesine düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte dolar banknotu ve Irak dinarı ile baskı, şablon ve kesim aletleri ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışma sonunda belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda aranan adreslerde kaçak 30 ton çay ile 4 presleme ve paketleme makinesi, kurusıkı tabanca, sahte 25 bin Irak dinarı, 100 dolar banknotu, sahte para basımında kullanılan çok sayıda şablon filigram ve hologram, kesim, pozlama, lazer baskı ve kesim aletleri, çeşitli renklerde para basımında kullanılan mürekkep, banknot ölçüm cihazı, sahte Gümrük Müdürlüğü mührü ele geçirildi. Malzemelere el konulurken isimleri açıklanmayan 5 kişi gözaltına alındı.
Ele geçirilen malzemelerin yasadışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenirken, şüpheliler jandarmaya götürüldü.
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